الجامعات الأهلية تعلن تفاصيل التحويلات الداخلية للكليات بالعام الدراسي الجديد

بدأت الجامعات الأهلية الجديدة أعمال التحويلات الداخلية من كلية لأخرى للطلاب الذين رشحهم مكتب التنسيق الإلكتروني، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تتم ورقيًا ولا تعني إعادة تنسيق الطالب مرة أخرى، بالتزامن مع تكثيف استعداداتها الدارسة في مختلف البرامج الدراسية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

في البداية كشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تفاصيل فتح باب التحويلات لطلاب الثانوية العامة في الجامعات الأهلية ومنها جامعة الإسماعيلية الجديدة، بين الكليات للعام الدراسي الجديد، موضحًا أن التحويلات تتم ورقية ولا تعني التنسيق مرة أخرى على موقع التنسيق الإلكتروني.

«مندور»: التحويلات ورقية وسيتم تشكيل لجنة لفحصها

وأضاف «مندور» لـ«الوطن»، أن فتح باب التحويلات يتم وفق القانون خاصة بعد فتح مرحلة ثانية في تنسيق الجامعات الأهلية، قائلا: «يعني طالب نسق في المرحلة الأولى وجاله طب أسنان لكن بعد فتح تنسيق المرحلة الثانية أصبح مجموعه يجيب طب بشري فله الحق في التحويل إلى كلية الطب البشري».

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن التحويلات تتم ورقيا حيث يقدم الطالب طلب بالتحويل إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها لإدارة الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص طلبات التحويلات ويتم التحويل في حالة حصول الطالب على درجة القبول بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

ونوه بأنه تم قبول ما يقرب من 800 طالب وطالبة في مختلف تخصصات الكلية، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل ومنبثقة من الجامعات الحكومية ما يمنحها سمعة أكاديمية طيبة ويقبل عليها الطلاب وأولياء الأمور.

جامعة حلوان تعلن درجات القبول بكلياتها المختلفة

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة حلوان الأهلية، السماح للطلاب الذين تقدموا بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات الأهلية والذين لم تتم الاستجابة لرغباتهم لتنسيق هذه المرحلة، بالتقدم بطلب للجامعة لتحويلهم للكلية المراد الالتحاق بها وفقًا للحدود المقررة، موضحة أن الدرجات هي 279 درجة لكلية الهندسة لطلاب شعبة علمي رياضة، وكلية الفنون التطبيقية لطلاب شعبة علمي علوم 300 درجة وعلمي رياضة 291 درجة.

وأكدت الجامعة، أن كلية التجارة والتحول الرقمي تقبل من 255 درجة من طلاب الشعبة العلمية و231 درجة من طلاب الشعبة الأدبية، لافته إلى أن التحويلات تبدأ غدًا بمجمع الفنون بجامعة حلوان.

جامعة المنصورة: سيتم دراسة طلبات الطلاب وفق الأماكن الشاغرة

كما ذكرت جامعة المنصورة الأهلية، إنه بالنسبة للطلاب الذين تم تسكينهم بالمرحلة الأولى والذين لديهم الرغبة في التحويل بين الكليات بجامعة المنصورة الأهلية، سيتم دراسة طلباتهم من خلال التواصل مع الجامعة مباشرة ووفقًا للمجموع وللأماكن الشاغرة بجامعة المنصورة الأهلية.