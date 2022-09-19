مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 2000 متسابق في مركز تلا بالمنوفية

قالت غادة أبو المكارم، مشرف على مسابقة تحفيظ القرآن الكريم في تلا بمحافظة المنوفية، إن جمعية «أهل تلا للأعمال الخيرية»، نظمت مسابقة القرآن الكريم على مستوى مركز تلا، للعام الثاني على التوالي، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من المنطقة الأزهرية المعنية بالمحافظة.

مشايخ الأزهر أشرفوا على الامتحانات لضمان عدالة الدرجات

وأضافت المشرف على مسابقة تحفيظ القرآن الكريم في تلا بمحافظة المنوفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني أن مشايخ الأزهر الشريف أشرفوا على الامتحانات الخاصة بالمسابقة لضمان عدالة توزيع الدرجات على المتسابقين، وتم اختيار العناصر المشتركة بالمسابقة والمتسابقين بناءً على معايير وضعتها المنطقة الأزهرية.

700 متسابق

وتابعت المشرف على مسابقة تحفيظ القرآن الكريم في تلا بمحافظة المنوفية: «قسمنا القرآن إلى 5 أجزاء، ربع القرآن ونصف القرآن والقرآن كاملا وثلاثة أرباع القرآن وذوو الهمم والحفظ المتميز وهو عبارة عن متون وقراءات وتجويد، والمسابقة حققت نجاحا كبيرًا في العام الماضي، حيث شارك 700 متسابق، واتصلوا بنا حتى يشتركوا مرة أخرى في المسابقة، وشارك هذا العام 2000 متسابق».