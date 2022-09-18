علي جمعة: اليوم بالملأ الأعلى مدته 24 ساعة وفي الأرض 50 ألف سنة

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الله عز وجل أخبرنا ونبهنا وكرر في القرآن الكريم مسألة نسبية الزمان وحقيقة الدنيا، والبعض لا يرغب في فهم هذه النسبية ولا تلك الحقيقة، وكل ما يحدث في هذه الحياة الدنيا مساحته قليلة.

رفع سيدنا عيسى للسماء

وأضاف علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن اليوم في الملأ الأعلى مدته 24 ساعة وفي الأرض 50 ألف سنة، وبالتالي الساعة الواحدة في التوقيت السماوي بـ2000 ساعة في الأرض، أي أن سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة بتوقيت السماء والملأ الأعلى.

وأشار إلى أن القرآن الكريم أثبت نسبية الزمان في كثير من الآيات من ضمنها في قوله تعالى: «وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ»، وفي قوله تعالى: «فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ئَةَ عَامࣲ ثُمَّ بَعَثَهُۥۖ قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَۖ قَالَ لَبِثۡتُ یَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ یَوۡمࣲۖ قَالَ بَل لَّبِثۡتَ مِا۟ئَةَ عَامࣲ».

عمر المسلم سيكون ثابتا في الجنة

وأوضح أن الشخص إذا تنبه بنسبية الزمان تهون عليه الدنيا، لافتا أن المسلم الذي سيدخل الجنة سيدخلها وهو عمره 33 عاما، وسيظل على هذا العمر إلا ما لا نهاية لأنه لا وجود للزمن في الجنة يقوم القيامة.