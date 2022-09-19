وصول نعش الملكة إليزابيث إلى كاتدرائية «وستمنستر»

ذكرت قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل منذ قليل أن نعش الملكة إليزابيث الثانية وصل إلى كاتدرائية وستمنستر، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لدفن الجثمان.

ملكة بريطانيا أقدم زعماء العالم

وتوفيت ملكة بريطانيا الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 96 عامًًا كأطول من شغل منصب الملك في بريطانيا وكأقدم زعماء العالم.

500 شخصية دولية تشارك في الجنازة

ويشارك في الجنازة أكثر من 500 شخصية دولية بينهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.