تشابهات واختلافات بين جنازتي ملكة بريطانيا و«تشرشل».. نفس عربة المدفع

تتجه الأنظار لجنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية التي ستكون أكبر جنازة في تاريخ البلاد عقب جنازة ونستون تشرشل التي كانت في 24 يناير 1965، وسيقارن الجميع بين جنازتين الفرق بينهما 57 سنة وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

مقارنة متوقعة في عدد المشاهدين

حظيت جنازة تشرشل بمشاهدة 350 مليون شخص بعد نقلها في التليفزيون في جميع أنحاء العالم وحينها وافقت إليزابيث الثانية التي كانت في بداية حكمها على منحه شرف الجنازة الرسمية التي كانت مقتصرة على العائلة المالكة فقط خاصة أنها تدفع من ميزانية الدولة، وتتوقع حاليا قناة سكاي نيوز البريطانية أن تحطم جنازة إليزابيث الثانية الرقم القياسي لمشاهدين جنازة تشرشل.

إليزابيث توافق على جنازة رسمية لتشرشل

وتقتصر الجنازات الرسمية على العائلة المالكة إلا أنَّ تشرشل كان من ضمن 4 سياسيين بارزين في البلاد حصل على شرف الجنازة الرسمية التي تحتاج موافقة من ولي العهد والبرلمان وهما آرثر ويليسلي، دوق ويلينجتون الأول، وويليام غلادستون، ولكن وافقت إليزابيث الثانية على جنازة رسمية لتشرشل وأطلقت عليه اسم رمزي بعنوان (Operation Hope Not) وكتب إلى البرلمان رسالة تقول فيها إن سببها موافقتها هو رغبتها «تتاح الفرصة للأمة بأكملها للتعبير عن حزنها باعتبار بطلا قوميا»، وتم وضع جثمان تشرشل في قاعة وستمنسر لثلاثة أيام لإقامة مراسم الجنازة في كاتدرائية القديس بول.

نفس عربة المدفع تحمل الجثامين

ويوجد جثمان إليزابيث الثانية حاليًا في قاعة وستمنسر وعقب الساعة 10:35 صباحًا سينقل النعش إلى عربة المدفع الرسمية التابعة للبحرية الملكية واستخدمت من قبل في جنازة تشرشل وسيسحب العربة 142 فردًا.

بيج بن تصمت في حضرة تشرشل وتدق لإليزابيث الثانية وسط حضور مهيب

صمتت ساعة بيج بن في 9:45 صباحًا قبل وضع نعش تشرشل على عربة المدفع وتم إطلاق 90 طلقة تحية ممثلة لعمر تشرشل، ونقل تابوت جثمانه إلى كاتدرائية القديس بولس في الساعة 10:45 صباحا بحضور أكثر من 3 آلاف شخص وممثل من أكثر من 100 دولة، بينما ستقرع ساعة بيج بن أجراسها لإعلان بداية الجنازة الرسمية، ورغم توجيه بريطانيا الدعوة إلى نحو 500 شخصية عامة ورؤساء دول لحضور جنازة إليزابيث الثانية إلا أن مراسل «بي بي سي»، جيمس لاندال كشف أنَّه لم يتم توجيه دعوات إلى روسيا أو بيلا روسيا التي تعد حليفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو قادة دولة ميانمار.

سفينة أحزان تشرشل وأفراح العائلة المالكة

تجمع السفينة ذات المحركات هيفنجور على نهر التايمز بين تشرشل، إذ تمّ حمل جثمانه فيها عبر رحلة على نهر التايمز الشهيرة وبين العائلة الملكة حيث نقلت هذه القوارب 9 أفراد من العائلة المالكة خلال احتفالات اليوبيل الماسي للملكة في عام 2012 ثم تم الاحتفال بذكرى جنازة تشرشل الخمسين في عام 2015.

الوجهة النهائية لجثماني تشرشل وإليزابيث الثانية

تنفيذًا لرغبة تشرشل تم دفنه بجوار ولديه في أكسفوردشاير ثم نقل جثمانه بعدها إلى كنيسة القديس مارتن بقرية بلادون من أجل دفنه في مدفن خاص أما الملكة إليزابيث فينتظر أن تدفن في كنيسة الملك جورج السادس حيث تدفن العائلة المالكة.