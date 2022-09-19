اليوم.. تشييع جثمان ملكة بريطانيا الراحلة وسط مشاركة عالمية

يشيع البريطانيون جثمان الملكة إليزابيث الثانية، من «كنيسة وستمنستر»، اليوم الإثنين، في ختام المراسم الرسمية، تزامنًا مع إعلان الحداد لمدة 10 أيام، وتقيم الكنيسة قداسًا أمام حشد من المشاركين، ثم ينتقل جثمان الملكة إلى «قلعة وندسور»، حيث تقام مراسم أكثر خصوصية لدفن الجثمان.

وفي وقت سابق، وجّه العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، الشكر لشعب بلاده ومختلف شعوب العالم، على رسائل التعاطف بعد وفاة والدته ملكة البلاد الراحلة وقال في بيان، إنه على مدى الأيام الـ 10 الماضية، تأثر وزوجته برسائل التعزية والدعم التي تلقياها من بلاده ومن جميع أنحاء العالم.

https://www.bbc.com/news/live/uk-62892350

وأضاف الملك تشارلز الثالث، أن الرسائل حملت تقديرًا للجهود التي بذلتها الملكة الراحلة، طوال حياتها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مشاركة الأمير جورج وشقيقته شارلوت

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن من بين المشاركين في تشييع جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير، الأمير جورج «9 سنوات»، وشقيقته شارلوت «7 سنوات»، بعد سماح ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، بالدخول خلفه إلى كنيسة «سانت جورج»، المتواجد فيها نعش جدتهما في قلعة وندسور بلندن.

ويتوقع مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع العاصمة «لندن»، فضلا عن متابعة الملايين حول العالم للمراسم، فيما سيتواجد 2000 شخص في قاعة كنيسة وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين وقادة العالم، منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.

800 ضيف سيشاركون في المراسم في كنيسة «سانت جورج»

وقالت «العربية»، إن 800 ضيف سيشاركون في المراسم بكنيسة قلعة وندسور، فيما انتشر 5949 عسكريا في جميع لتأمين المراسم منهم 4416 جنديا و847 ضابطا بالبحرية و686 من القوات الجوية، فيما شارك 175 من أفراد القوات المسلحة من دول الكومنولث.

وأضافت القناة الإخبارية، أن 1650 جنديا سيشاركون في موكب مهيب لنقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من وستمنستر إلى ويلينجتون آرك بعد جنازتها، مشيرة إلى اصطفاف 1000 آخرين في الشوارع على طول طريق الموكب عندما يصل النعش إلى وندسور.

وتابعت قناة «العربية» الإخبارية، قائلة، إن تاج «إمبريال ستيت» الموضوع على نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، مُزين بـ 2868 قطع ألماس، إلى جانب 17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة.