مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» تُطلق الدعوة الثانية لتقديم مقترحات

أعلنت مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف»، التابعة للوكالة الألمانية، أنها أطلقت آلية استثمارية تم تأسيسها لخلق فرص عمل، وتقدم المبادرة منحًا تمويلية مشتركة للمشروعات العامة والخاصة في 8 بلدان إفريقية مشاركة، ويعتمد اختيار المشروعات على تقديم مشروعات ذات ميزات تنافسية.

وأضافت في بيان: «ستنطلق الدعوة المقبلة لتقديم العروض في 21 نوفمبر 2022، بهدف الحصول على طلبات تمويل للمشاريع الكائنة في مصر وإثيوبيا وكوت ديفوار وغانا ورواندا والسنغال وتونس».

تقديم عروض تسهم في خلق فرص عمل مستدامة

كما ستدعو المبادرة، الشركات والمؤسسات العامة في البلدان المذكورة إلى تقديم عروض مشروعات تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص، ولتحقيق هذه الغاية، تمنح المبادرة منحاً للتمويل المشترك تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع، وذلك من خلال عملية تقديم دراسة تنافسية للمشروعات.

وتستهدف الدعوة استقبال الطلبات لأربعة أنواع من المشاريع: «المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل دون تحقيق تدفقات نقدية، وتغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف بما يصل إلى 90٪ من إجمالي قيمة الاستثمار».

المشروعات الهادفة للربح ذات التأثير الأوسع نطاقاً

وتضم أيضاً، المشروعات غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل مع تحقيق تدفقات نقدية، وتغطي المبادرة ما يصل إلى 75% من إجمالي قيمة الاستثمار، والمشروعات الهادفة للربح ذات التأثير الأوسع نطاقاً في خلق فرص العمل وتغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 35% من إجمالي قيمة الاستثمار، إلى جانب مشروعات هادفة للربح بهدف خلق فرص عمل وتغطي المبادرة ما يصل إلى 25٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

وتعتبر المبادرة آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني KfW بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل.

وتهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار الاستثمار من أجل الوظائف، إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: «مصر وإثيوبيا وغانا وكوت ديفوار ورواندا والسنغال وتونس».