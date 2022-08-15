رئيس مياه الشرب يتفقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج صباح اليوم، الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 وذلك بكليات الهندسة والعلوم والتجارة والتي تجرى في الفترة من 15 الى 18 أغسطس الجاري.

وضع اختبارات على أيدي أساتذة مختصين

هذا وقد أوضح رئيس مياه سوهاج انه تم اعداد الاختبارات بواسطة متخصصين بالكليات المذكورة وان اعمال لجان الاختبارات والاشراف عليها والتصحيح تتم تحت اشراف الجامعة لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

إعلان النتيجة على موقع الشركة الإلكتروني

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد أعلنت في وقتاً سابق على موقعها الإلكتروني أسماء المتقدمين للاختبارات وتوقيت اختبار كل منهم ورقم اللجنة ورقم الجلوس ومقر اللجنة بجامعة سوهاج وذلك من خلال البحث بالرقم القومي، وأن أعمال اللجان تبدأ في تمام التاسعة صباحاً وتنتهى الثانية مساءً.

وقالت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية إنه يتم اختبار المتقدمين لوظائف كيميائي وإخصائي سلامة وصحة مهنية وفنى معمل بكلية العلوم ويتم اختبار المتقدمين لوظائف مهندس وفنى مساحة وفني تشغيل وصيانة بكلية الهندسة، وإنه يتم اختبار المتقدمين لوظائف محاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وعامل تشغيل وصيانة وحرفي ومراقب أمن بكلية التجارة.