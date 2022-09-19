أهالي قرية في قنا يستقبلون وزير الاتصالات بالطبل والمزمار (صور)

استقبل أهالي نجع أبو الجود بمركز قوص جنوب محافظة قنا، المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال افتتاح مكتب البريد الجديد، بالطبل والمزمار البلدي والتقاط الصور التذكارية، وذلك في حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأهالي.

وزير الاتصالات يفتتح مكاتب بريد في قنا

وحرص المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال افتتاح مكتب بريد نجع أبوالجود، على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الحاضرين للافتتاح ومشاهدة الرقص بالعصي على نغمات الطبل والمزمار البلدي.

وزير الاتصالات يختبر شبكة الإنترنت في المنازل

وعقب الانتهاء من الافتتاح، تفقد الوزير عدد من المنازل ليختبر شبكات التليفونات الأرضية وجودة الانترنت للاطمئنان على الطلاب في المراحل التعلمية المختلفة وخاصة الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يجري جولة تفقدية اليوم الاثنين، بمحافظة قنا، يرافقه فيها اللواء أشرف الداودي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الاتصالات خلال جولته بالمحافظة، عددا من مكاتب البريد، إضافة إلى تفقد مشروعات البنية التحتية فى قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى زيارة جامعة جنوب الوادي.