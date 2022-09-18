وزير الاتصالات: حريصون على تقديم حوافز للشركات العالمية للاستثمار في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص مصر على تقديم كل التسهيلات والحوافز للشركات العالمية للاستثمار في مصر.

تهيئة البيئة التشريعية وتطوير البنية التحتية للاتصالات

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدولة استطاعت أن تقوم بتهيئة البيئة التشريعية وتطوير البنية التحتية للاتصالات على النحو الذي يُسهم في خلق المناخ الملائم؛ لتنمية وجذب الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى التطور الكبير، الذي تشهده مصر في مجال تهيئة المناخ الداعم لجذب الاستثمارات الأجنبية، ورؤية الوزارة لبناء مصر الرقمية وخططها لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتعامل مع البيانات.

استثمار ملياري دولار لتطوير البنية التحتية المعلوماتية

وأكد طلعت، أنّ الدولة المصرية استثمرت نحو ملياري دولار، في 3 سنوات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وهو ما ساهم في تقدم ترتيب مصر لتصبح الأولى إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

تأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل الرقمية

وعلى مستوى تأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل الرقمية، قال الوزير، إنّ الوزارة ضاعفت ميزانية التدريب بنحو 22 مرة، خلال 3 سنوات؛ لتدريب نحو 200 ألف شاب بميزانية 1.1 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، مقابل نحو 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه العام قبل الماضي.

إعداد التشريعات الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات

وأكد الوزير أنّ هناك استراتيجية تتبناها الوزارة لتقوية شبكات المحمول عبر زيادة أبراج المحمول، وإعداد التشريعات الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط الإجراءات، حيث تم عقد بروتوكول مع هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.