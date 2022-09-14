وزير الاتصالات: أسعار الهواتف المحمولة ستنخفض بعد تشغيل 3 مصانع

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة أوبو الصينية للإلكترونيات، بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعًا للهاتف المحمول في مصر، مشيرًا إلى أن مصر بدأت استراتيجية توطين التكنولوجيا في مصر، بالإضافة لاستدامة الاستثمار في هذا المجال الهام والمحوري وخلق فرص العمل، وأن أسعار الهواتف المحمولة ستنخفض بعد تشغيل 3 مصانع في مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن الهدف هو توطين الصناعة بالأساس عبر صناعة حقيقية وليس عملية تجميع، حيث إن كل الاهتمام في المسألة هو تحقيق القيمة المضافة والحد الأدنى من القيمة المضافة حتى يتم اعتباره تصنيع هو نسبة 40%.

الطاقة الإنتاجية للثلاث شركات هي 16 مليون جهاز محمول

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الوزارة وقَّعت 3 مذكرات مع شركات صناعة هواتف محمولة، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد طفرة في هذا المجال وأن شركة أوبو اليوم بتوقيعها مذكرة التفاهم تكون الثالثة خلال العام الجاري الذي بدأ بتوقيع اتفاق مع فيفو وبدأوا الإنتاج التجريبي وأيضاً شركة نوكيا التي ستبدأ الإنتاج في نهاية العام ولتكتمل اليوم بالتوقيع مع أوبو بإجمالي استثمارات للثلاث شركات 75 مليون دولار والطاقة الإنتاجية للثلاث شركات هي 16 مليون جهاز محمول سنوياً وتخلق 3200 فرصة عمل.

وأكد وزير الاتصالات أن نسبة التصنيع المحلي في إنتاج مصانع الهواتف الثلاثة ستكون 40%، مشيرًا إلى أن أسعار الهواتف المحمولة سوف تنخفض بعد إنشاء مصانع أوبو ونوكيا وفيفو في مصر، لافتًا أنهم يذللون كل المعوقات أمام شركات تصنيع الهواتف حيث إن حجم الطلب على الهواتف في مصر 20 مليون وحدة سنويا.