خطة محكمة لدخول المدارس في الإسكندرية.. تنهي تكدس أول أيام الدراسة

وضعت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، خطة لمواجهة تكدس الطلاب والأهالي في أول أيام الدراسة، خاصة بعد المشكلات العديدة التي وقعت خلال العام الماضي مع انطلاق العام الدراسي، وما تبعها من مشاجرات بين الآباء أثناء دخول الطلبةـ بخلاف انتشار شائعات خطف الأطفال حينها، الأمر الذي تبعه توزيع أيام الدخول في الأسبوع الأول للدراسة هذا العام.

جدول لتنظيم دخول الطلاب للمدارس

بحسب بيان تعليم الإسكندرية، فإنه سيتم تقديم فترة تنظيمية، لمعرفة أماكن جلوس الطلاب، وتسليم الكتب للصف الأول، ومنع تكدس أولياء الأمور في اليوم الدراسي الأول.

واوضح البيان، أن القرار جاء بناءً على موافقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تفعيل مبادرة «اعرف مدرستك»، لاستقبال الطلاب في مدارس الإسكندرية، وفقًـا لجدول محدد، مع وضع خطة عمل تتضمن توزيع الأدوار على جميع العاملين بالمدرسة.

ويبدأ جدول تنظيم دخول الطلاب إلى المدارس، من يوم السبت 24 سبتمبر الجاري، حيث تكون الانطلاقة بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف: الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، وهي ذات التوزيعة ليوم الأحد أيضا.

ومن يوم الإثنين إلى الخميس، يسمح بدخول الصف الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وتختتم بالصفين الخامس والسادس الابتدائي، تباعا، وفقاً لترتيب أيام الأسبوع.

جدول دخول المدارس الإعدادية والثانوية

يقسم دخول المدارس الإعدادية والثانوية، لكل صف على يومين، حيث يخصص يومي السبت والأحد للصفوف الأولى، والإثنين والثلاثاء للمرحلة الثانية، ثم تختتم يومي الأربعاء والخميس بالمرحلة الثالثة.