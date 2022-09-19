المؤبد والمشدد 10 سنوات لـ3 أقارب بالشرقية.. قتلوا جارهم بسبب «لعب العيال»

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 3 أشخاص من أسرة واحدة، بالسجن المؤبد لاثنين منهم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر، لاتهامهم في القضية رقم 4405 جنايات قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، وقتلهم جارهم ويعمل ميكانيكي، بسبب الخلافات القائمة بينهم نتيجة لعب الأطفال، في منطقة سكنهم بمجمع محاكم بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تفاصيل معركة الموت

ترجع أحداث الواقعة، إلى شهر رمضان الماضي، عندما شهدت المنطقة السكنية بمجمع محاكم بلبيس، التعدي على «محمد ك. ن.» البالغ من العمر 34 عاما، ميكانيكي، من قبل جيرانه، وتم ايداعه من قبل ذويه بمستشفى بلبيس المركزي، التي أخطرت مركز الشرطة بالواقعة، قبل أن تستدعي حالته الحرجة، نقله إلى مستشفى الزقازيق العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنزيف في المخ.

3 أقارب يعتدون على الضحية

أفادت تحريات مباحث بلبيس، بأن 3 أفراد من أسرة واحدة، 2 منهم أشقاء «محمد د.»، «فهد د.»، والثالث زوج شقيقتهما، اعتدوا على جارهم الميكانيكي باستخدام كوريك، مسببين له إصابات بالغة أودت بحياته، بعدما فشلت محاولات الأطباء في إنقاذه، وكل ذلك كان بسبب مشاجرات ولعب الأطفال.

وضبط رجال الأمن في قسم شرطة بلبيس، المتهمين الثلاثة، وتم عرضهم على النيابة، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد لاثنين والمشدد للثالث.