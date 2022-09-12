المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين اثنين للاتجار في الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما في الإتجار بالمخدرات بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة ترجع إلى أبريل الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الحالي 2022 بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوجود نشاط إجرامي للعاملين بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج لتجارة المواد المخدرة.

وعلى الفور تم التحقق من صحة المعلومات، واستئذان الجهات المختصة وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت النيابة لكلا من «ص.ع» 24 عامًا، و«ع.م»، 26 عاما، بتهمة إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد الاتجار بدائرة المركز وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم بالمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.