«صيادلة القاهرة»: لبان النيكوتين يسبب مشاكل في التنفس واضطرابات في القلب

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إنّ النيكوتين مادة سامة، وقد يسبب شللا في الجهاز التنفسي، لكن المدخن يأخذ نسبة قليلة وعلى فترات متباعدة، موضحًا أن المدخن إذا تناول لبان النيكوتين، سيسبب له مشاكل في التنفس واضطرابات في القلب، وقد يسبب جلطات دماغية.

علكات نيكوتين بنكهات مختلفة

وأضاف رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة «TeN»، إلى أن النيكوتين شديد المرارة، وبالتالي تضاف المادة للعلكات بنكهات مختلفة مثل الشيكولاتة، ليكون مقبول المذاق، مشيرا إلى أن النيكوتين يوجد في الطماطم والبطاطس والفلفل الأخضر لكن بنسب قليلة جدا، لكن نسبتها أكبر في السجائر وبالتالي إذا تناول طفل ذلك النيكوتين في اللبان فقد يتعرض لتسمم في الدم.

تحذيرات مكتوبة على العبوات

وقال رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة إن هذا اللبان يباع في مصر، داخل الصيدليات، ومن غير المسموح بيعه خارج الصيدليات، وتكون هناك تحذيرات مكتوبة على العبوات أنه لمن هم أكبر من 18 سنة، موضحا أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، أرسلت رسالة تحذير إلى إحدى الشركات التي تنتج ذلك النوع من اللبان، تفيد بأن اللبان خطر على الأطفال وبعض الشباب.