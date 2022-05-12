صراع بين شركات السجائر بسبب «لبان النيكوتين» و«التبغ المسخن»

شهدت سوق التبغ العالمية منافسة شرسة بين الشركات الكبرى، في ظل توجهها لتوسيع قاعدة المنتجات الخاصة بها، لتتجاوز السجائر التقليدية، وتشمل منتجات النيكوتين الخالي من الدخان.

وأبرمت شركة «فيليب موريس إنترناشيونال»، قبل يومين صفقة ضخمة استحوذت بموجبها على واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال النيكوتين، وهي شركة «سويدش ماتش»، وهي الصفقة التي بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار دولار.

بحسب وكالة «بلومبرج»، فإن الصفقة الجديدة ستشعل حدة السباق بين الشركات العالمية العاملة في قطاع التبغ وإنتاج السجائر، من أجل الحصول على حصة سوقية أكبر لمنتجاتها، وبموجب الصفقة فإن عملاقة التبغ العالمية «فيليب موريس»، ستحصل على شبكة توزيع واسعة في السوق الأمريكية التي تعد أكبر سوق عالمية لمنتجات التدخين البديل.

وبرزت في الآونة الأخيرة توجهات شركات السجائر نحو إنتاج منتجات بديلة مثل «التبغ المسخن، ولبان النيكوتين»، في ظل تزايد القيود على التدخين في العديد من الأسواق الرئيسية.

وفي أبريل الماضي قالت «فيليب موريس»، إنها أنفقت على مدار السنوات الماضية ما يزيد على 9 مليارات دولار، للمساهمة في جهود الحد من أضرار التدخين، عبر تقديم منتجات بديلة أفضل وخالية من الدخان، وأكدت أنها وضعت استراتيجية متكاملة منذ أكثر من 13 عاما للتحول من مجرد إنتاج التبغ إلى الاعتماد على العلم والابتكار كنهج أساسي في عملها، وأنها اختارت لهذه الاستراتيجية شعار «نحو مستقبل خال من الدخان».

ولم تكن الصفقة التي أبرمتها الشركة هي الأولى من نوعها، حيث قامت العام الماضي بالاستحواذ على شركة «فيرتن فارما»، التي تطرح منتجات تساعد على الإقلاع عن السجائر التقليدية.

وفي مصر كانت تحركات «فيليب موريس»، تتضمن طرح منتج التبغ المسخن «أيكوس»، الذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة لطرح منتجات خالية من الدخان.

في الوقت الذي تسعى شركة «بريتش أمريكان توباكو»، المنافس الأكبر لشركة فيليب موريس، لزيادة تحركاتها لتوسيع قاعدة منتجاتها من بدائل السجائر، حيث تمكنت من شراء شركة «درايفت»، المنتجة لأكياس النيكوتين في العام قبل الماضي، كما قامت الشركة بطرح منتج التبغ المسخن الخاص بها في مصر تحت اسم «جلو»، وكانت أول شركة تطرح المنتج منذ بداية العام الماضي.