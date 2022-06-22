نيويورك تايمز: خطة أمريكية للحد من التدخين بخفض مستويات النيكوتين في السجائر

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، إن إدارة الأغذية والعقاقير تخطط لمطالبة شركات التبغ بخفض كمية النيكوتين في السجائر التقليدية لجعلها أقل إدمانًا وتقليل عدد المدخنين، حيث يودي التدخين بحياة 480 ألف شخص كل عام، وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يموت نحو 1300 شخص قبل الآوان كل يوم لأسباب تتعلق بالتدخين.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن هذا الاقتراح، الذي قد يستغرق سنوات حتى يدخل حيز التنفيذ، من شأنه أن يضع الولايات المتحدة في طليعة الجهود العالمية لمكافحة التدخين، وهناك فقط دولة واحدة أخرى في العالم، هي نيوزيلندا، قدمت مثل هذه الخطة.

أي خطة لخفض النيكوتين تنتهك القانون

وتابعت الصحيفة، أن الرياح المعاكسة شرسة، حيث أشارت شركات التبغ بالفعل إلى أن أي خطة بتخفيضات كبيرة في النيكوتين من شأنها أن تنتهك القانون، وقد يعتبر بعض المشرعين المحافظين مثل هذه السياسة مثالًا آخر على تجاوز الحكومة لصلاحيتها، وهو ما يمكن أن يؤثر على انتخابات التجديد النصفي.

الغذاء والدواء يصدر اقتراحات في مايو 2023

وأكدت الصحيفة، على أنه تم إصدار القليل من التفاصيل حول تلك الخطة، ولكن وفقًا لإشعار نُشر على موقع إلكتروني للحكومة الأمريكية، سيتم إصدار نصا مقترحا في مايو 2023 للحصول على تعليق عام حول تحديد الحد الأقصى لمستوى النيكوتين في السجائر وغيرها من المنتجات.

وجاء في الإشعار: «نظرًا لأن الأضرار المتعلقة بالتبغ تنتج أساسًا عن إدمان المنتجات التي تعرض المستخدمين للسموم بشكل متكرر، فإن إدارة الأغذية والعقاقير ستتخذ هذا الإجراء لتقليل الإدمان على بعض منتجات التبغ، مما يمنح المدمنين قدرة أكبر على الإقلاع عن التدخين».

وامتنعت إدارة الأغذية والعقاقير عن تقديم مزيد من التفاصيل، ولكن في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، قال مفوض الوكالة الدكتور روبرت إم كاليف: «إن خفض مستويات النيكوتين إلى الحد الأدنى من الإدمان أو إلى مستويات غير مسببة للإدمان من شأنه أن يقلل من احتمالية أن تصبح الأجيال القادمة من الشباب مدمنين للسجائر ويساعد المزيد من المدخنين المدمنين حاليًا على الإقلاع عن التدخين».