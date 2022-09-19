ضبط المتهم بقتل قائد تروسيكل لسرقته في مدينة أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب والاستيلاء على التروسيكل الذي يقوده بمدينة أكتوبر، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم استدرج القتيل لشراء خردة وطعنه بمطواة، واستولى على التوك توك، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

العثور على جثة شخص مصاب بعدة طعنات

ورد بلاغ للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بالعثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بطعنات في أحد الطرق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وعثر على المجني عليه، وتبين اختفاء التروسيكل الذي يقوده، وأن السرقة وراء ارتكاب الجريمة.

تحريات المباحث

كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام عاطل باستدراج القتيل لشراء خردة، وتسديد طعنات له لسرقة التروسيكل، وتمكن رجال المباحث من القبض على القاتل وارشد عن التروسيكل المسروق.

تم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.