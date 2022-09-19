تشهد العملة السعودية المتمثلة في الريال السعودي، تغيرات شبه طفيفة في عمليات الصرف المختلفة ما بين بيع وشراء، وذلك وفق المعاملات المصرفية الخاصة بكل بنك على حدى ما بين بنوك عربية أو أجنبية أو مصرية، وهي البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

وتستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، في إطار المتابعات المرتبطة بالخدمات الاقتصادية والمصرفية، التي تحرص «الوطن» على تقديمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

استقر اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل بنك الإسكندرية بمنتصف التعاملات حيث بلغ نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.17 جنيه للشراء، في حين ارتفع سعره بالبنك المركزي، نحو قرشين، حيث بلغ 5.15 جنيه للشراء، مقابل 5.18 جنيه للبيع، وذلك وفق ما نشره موقع البنك.

وسجل الريال السعودي اليوم الإثنين، مع منتصف التعاملات داخل بنك مصر، سعر 5.17 جنيه للبيع، و5.14 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر العملة السعودية نحو 5.12 جنيه للشراء مقابل 5.17 جنيه للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري، في بنك المصرف المتحد، جاء بـ 5.17 جنيه للبيع، و5.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات داخل البنك الأهلي، 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه لعمليات البيع، وبلغ سعره بالمصرف المتحد 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وسجل ببنك الإسكندرية 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وذلك وفق التحديث الرسمي لكل بنك.