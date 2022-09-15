سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية.. 5.14 جنيه بـ«المركزي»

ما يزال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يحافظ على استقراره منذ بداية الأسبوع الجاري تقريبًا، إذ استقرت أسعار عمليات البيع والشراء المصرفية في جميع البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي في بداية تعاملات اليوم.

وتستعرض بوابة «الوطن»، من خلال التقرير التالي، سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، ضمن الخدمات الاقتصادية والمصرفية التي تحرص على تقديمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

- بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات المصرفية صباح اليوم، في بنك مصر.

- كما سجّل سعر الريال السعودي اليوم الخميس داخل البنك الأهلي، نحو 5.16 جنيه للبيع، و5.13 جنيه للشراء.

- وجاء سعره مع بداية تعاملات البنك المركزي، 5.14 جنيه للشراء، مقابل 5.17 جنيه للبيع، وفق ما نشره الموقع الرسمي للبنك.

- وسجل الريال السعودي اليوم مع بداية التعاملات داخل بنك الإسكندرية، سعر 5.16 جنيه للبيع، و5.13 جنيه للشراء، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للبنك منذ قليل.

- وفي بنك قناة السويس، بلغ سعره 5.11 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنية المصري، في بداية معاملات بنك المصرف المتحد، جاء بـ 5.16 جنيه للبيع، و5.13 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

كما بلغ صباح اليوم سعر الدولار في بداية تعاملات بنك المصرف المتحد 19.36 جنيه للشراء و19.42 للبيع، في حين سجل الدولار في بنك مصر نحو 19.31جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.