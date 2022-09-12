سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم

استقرارا واضح وملحوظ يشهده سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية والبنوك العاملة داخل مصر، إذ يهتم الكثيرون بشكل يومي بمتابعة أسعار العملة السعودية، سوء من جانب العاملين بالمملكة أو الراغبين في أداء العمرة، لذا تزداد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري يوميًا.

ونوضح خلال التقرير التالي، سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر، في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء على مدار اليوم، فى منتصف تعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنية بالبنوك المصرية

- بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، في منتصف التعاملات اليوم.

- سجل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي اليوم، نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.12 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي فى منتصف تعاملات البنك المركزي اليوم الإثنين، 5.13 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

- سعر الريال السعودي فى منتصف تعاملات داخل بنك الإسكندرية اليوم، 5.15 جنيه للبيع و5.12 جنيه للشراء، بناءً على ما نشره الموقع الإلكتروني للبنك.

- وفى منتصف تعاملات اليوم في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للشراء، مقابل 5.15 جنيه للبيع.

- جاء سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، 5.15 جنيه للبيع، و4.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في منتصف تعاملات البنك المركزي المصري 19.28 جنيه للشراء و19.38 للبيع، في حين سجل الدولار في بنك مصر نحو 19.29جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.