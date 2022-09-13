سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

مع بداية التعاملات المصرفية اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه ارتفاعًا طفيفًا في عمليات البيع والشراء بكافة البنوك المصرية والأجنبية والعربية.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك المصرية

- بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر، 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع، في بداية التعاملات المصرفية اليوم.

- سجّل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي اليوم، نحو 5.15 جنيه للبيع، و5.13 جنيه للشراء.

- وجاء سعر الريال السعودي، بداية تعاملات البنك المركزي، بسعر 5.13 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للبيع، بناء على ما نشره الموقع الرسمي للبنك.

- ومع بداية التعاملات المصرفية داخل بنك الإسكندرية اليوم، بيع الريال السعودي بسعر 5.15 جنيه، و5.12 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

- وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر العملة السعودية مقابل الجنية المصري، 5.11 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم ضمن معاملات بنك المصرف المتحد، سجل 5.17 جنيه للبيع، و4.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

كما سجّل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالمصرف المتحد 19.33 جنيه للشراء و19.39 للبيع، في حين سجل الدولار في بنك مصر نحو 19.31جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.