الريال السعودي يحافظ على استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

للأسبوع الثاني على التوالي، يحافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المختلفة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنية المصري، بالبنوك المصرية، وذلك في إطار المتابعات على الخدمات المصرفية والاقتصادية، التي تحرص على تقديمها بشكل دائم لقرائها على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

- بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

- كما سجّل في البنك الأهلي، نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.17 جنيه للشراء.

- وجاء سعر الريال في البنك المركزي نحو 5.15 جنيه للشراء، مقابل 5.18 جنيه للبيع، وذلك فق ما نشره موقع البنك.

- وسجل الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، وذلك مع بداية التعاملات داخل بنك مصر، سعر 5.17 جنيه للبيع، و5.14 جنيه للشراء.

- وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر العملة السعودية نحو 5.12 جنيه للشراء، مقابل 5.17 جنيه للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري، في بنك المصرف المتحد، جاء بـ 5.17 جنيه للبيع، و5.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو بالجنيه المصري في البنوك المصرية

وفيما يتعلق بسعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر، سجل نحو 19.26 جنيه للشراء و19.45 جنيه لعمليات البيع في البنك الأهلي، كما بلغ سعره داخل بنك الإسكندرية 19.26 جنيه للشراء و19.52 جنيه، وسجل اليورو داخل بنك قناة السويس 19.26 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.