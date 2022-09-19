صناع الخير: دربنا 140 ألف شاب لسوق العمل.. ونسعى لمضاعفة العدد قريبا

أكد مصطفى زمزم، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي، أهمية دور المجتمع المدني في دعم الخدمات التي يقدمها الجهاز التنفيذي للدولة للارتقاء بقدرات وإمكانيات الشباب وتأهيله لمستجدات سوق العمل، مشيرا إلى أنّ صناع الخير سبق وتعاونت مع وزارة الشباب تحت رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتأهيل وتدريب 140 ألفا من شباب الجامعات المصرية بشأن مستجدات سوق العمل.

صالون رؤى الشباب

جاء ذلك خلال كلمته في صالون رؤى الشباب، تحت عنوان «استعاده القوة المصرية برؤية شبابها»، المنعقد مساء أمس بمركز شباب الجزيرة، برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنظيم وإدارة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

دعم قدرات الشباب ضمن جهود التحالف الوطني

وأشار زمزم، في كلمته، إلى أنّ صنّاع الخير للتنمية، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم والارتقاء بقدرات الشباب، خاصة النابغين منهم في مراحل التعليم المختلفة، أطلقت مبادرة تكافؤ لدعم المتفوقين غير القادرين أوائل الشهادات العامة على مستوى الجمهورية، حيثُ تقدم صناع الخير النفقات الشهرية للطالب المتفوق غير القادر، شرط أن يحافظ على تفوقه الدراسي، موضحا أنّ دعم المتفوقين يبدأ من طلاب المرحلة الإعدادية ممن يلتحقون بالثانوية العامة، ويستمر حتى مرحلة الجامعة والدراسات العليا إذا حافظ الطالب على تفوقه.

ولفت إلى أنّ صنّاع الخير ترحب بالاستفادة بقدرات الشباب في مجال التطوع لمضاعفة جهود العمل الأهلي في خدمة شرائح غير القادرين، حيثُ فتحت الباب للعديد من الشباب المتطوعين في أنحاء الجمهورية للتعاون مع المؤسسة في وصول خدماتها المختلفة إلى المستفيدين في أماكنهم.

خدمات طبية

وقدّمت صناع الخير منظومة خدمات طبية، استفاد منها الشباب بشكل عام وشرائح غير قادرة بشكل خاص، منها مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، ومبادرة «أولادنا في عنينا» للكشف على طلاب المدارس، ومبادرة «أطفال مصر مستقبل مصر» لعمل مسوحات طبية كاملة لأطفال المدارس في مدارس مركزي قوص والوقف بمحافظة قنا.

حياة كريمة

وأضاف زمزم أنّ صنّاع الخير شاركت في العديد المبادرات الرئاسية المهمة التي استهدفت الشباب بشكل خاص ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مراكب النجاة لمحاربة ظاهرة الهجرة الشباب غير الشرعية للشباب، حيثُ قدمت خدمات طبية داخل القرى التي اشتهر عنها إقبال شبابها على الهجرة غير الشرعية للشباب، كما وفرت العديد من فرص العمل غير التقليدية لعدد من شباب هذه القرى، منها تسليم مراكب صيد ومعدات للمراكب بشكل كامل وموتور لهذه المراكب، وتنفيذ ثلاجة لحفظ الأسماك لمساعدة المستفيدين من المراكب في تسويق ما يصيدونه في أفضل شكل ممكن.

تدريب الشباب بشأن مستجدات سوق العمل

وأختتم زمزم كلمته، موضحا أنّ صناع الخير ومن خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، تخطط خلال الفترات المقبلة لتدريب عدد أكبر من الشباب بشأن مستجدات سوق العمل ورفع قدراته في المجالات المختلفة، خاصة التي يحتاجها سوق العمل بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والجهاز التنفيذي للدولة والوزارات المختلفة.