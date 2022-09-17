بحضور وزير الشباب والرياضة.. انطلاق صالون «رؤى الشباب» بالتعاون مع النائبة دينا هلالي غدا

ينطلق غدًا الأحد صالون رؤى الشباب، تحت عنوان «استعادة القوة المصرية برؤية شبابها»، وذلك برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الصالون، في تمام السابعة من مساء الغد، بقاعه المؤتمرات بمركز شباب الجزيرة بالزمالك.

صالون رؤى الشباب

ويتيح الصالون الفرصة للمشاركة الفعالة بطرح الرؤى حول استعادة القوة المصرية لدورها على المستويين الإقليمي والدولي، وتتماشى أيضًا هذه المبادرة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق 2023 عاماً للشباب العربي، ودعم أطر الشراكة في بناء مستقبل واعد لمصر والمنطقة العربية، والذي من المقرر أن يكون بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن الصالون سيكون بمثابة قناة لتبادل الأفكار بين الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ومد جسور الحوار لمستويات أوسع بما يضمن التعرف على الآراء المختلفة والبناءة لصالح الوطن، والذي يحل وسط تمكين غير مسبوق للشباب واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضاياهم بالعمل على فتح منافذ موسعة للحوار معهم.

الرئيس السيسي أول من يدشن جسر تواصل مع الشباب

وأشارت «هلالي»، إلى أن الرئيس السيسي، كان أول رئيس يدشن جسراً للتواصل معهم بإطلاق 2016 عاما للشباب، وأيضا عبر المؤتمر الوطني للشباب والذي عقد 8 مرات وتنظيم منتدى شباب العالم في 4 نسخ، موضحة أن جهود القيادة السياسية على مدار الـ8 سنوات الماضية والتي كان آخرها الدعوة ليكون 2023 عام الشباب العربي، عكست اهتمام الرئيس بشباب الوطن العربي والقارة الإفريقية، وذلك باعتبارهم شركاء التاريخ، والعمل على الانفتاح أمام كل دول العالم لتبادل الرؤى والخبرات بين الشباب.