رئيس جامعة بنها يشكر «المجتمع المدني» ورجال الأعمال لدعمهم المستشفيات

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية، تتحمل عبئًا كبيرًا، في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

تكريم رجال الأعمال المساهمين في التبرع ببنها الجامعي

جاء ذلك خلال خلال استقبال وتكريم رئيس جامعة بنها أحمد شعلان رجل الأعمال والذى تبرع بـ 20 سرير لقسم الاستقبال والطوارئ ، و 6 أسرة لقسم عناية السكتة الدماغية بمستشفى بنها الجامعى ، وذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

جامعة بنها حريصة علي دعم بنها الجامعي

وأشار الدكتور جمال سوسة الى أن إدارة الجامعة حريصة دائما على دعم المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتوسعة اللازمة، بجميع الأقسام الطبية، دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مستشفى بنها الجامعى الجديد، داعيا منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمواطنين للمساهمة في دعم هذا الصرح الطبي العملاق، الذي سيكون إضافة جديدة ونقلة نوعية للخدمات الطبية التى تقدمها مستشفيات بنها الجامعية، وأن الجامعة أطلقت حملة كبيرة للتبرع على حساب 99999 بالبنك الأهلي المصري، لدعم مستشفيات بنها الجامعية.

يذكر أن مستشفى بنها الجامعي، يشهد أكبر حركة تطوير، إذ شهد تطوير مبني الجراحة وزيادة عدد الحضانات في المستشفى إلى 44 حضانة في المرحلة الأولى، تصل إلى 80 في المرحلة الثانية.

كما يتم إقامة 44 غرفة فندقية علاج اقتصادي، والانتهاء من تطوير الاستقبال وتوسعته، حيث يشهد المستشفى، ضغط وإقبال شديد يستلزم الجاهزية لتقديم الخدمة الطبية.