محافظ كفر الشيخ يتابع توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، توفير مستلزمات الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

جولة تفقدية لمتابعة الأسعار

جاء ذلك خلال جولته تفقدية للمحافظ ونائبه عمرو البشبيشي، ناقش خلالها عددا من المواطنين عن مدى رضاهم عن تخفيضات أسعار الأدوات المدرسية التي تم طرحها بهدف التخفيف عن كاهل الأسر.

كما اطمئن محافظ الإقليم أيضاً على توفير وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في السوق الدائم غرب مدينة كفر الشيخ، لتوفير اللحوم والأسماك والخضروات وغيرها من المواد والسلع الغذائية التي تباع للمواطنين.

توفير مستلزمات «أهلا مدارس»

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير الأدوات المدرسية والملابس ومستلزمات المدارس بمعرض «أهلا مدارس» بمنطقة 47 شرق مدينة كفر الشيخ، والمعارض المنتشرة بمدن المحافظة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، نظمت معرض «أهلا مدارس» بمنطقة 47 عمارة على مساحة 1100 متر، وذلك بهدف توفير كل ما تحتاجه الأسر المصرية بالإقليم قبل بدء العام الدراسي الجديد، وبأسعار مخفضة تصل لـ50%.