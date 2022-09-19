طب كفر الشيخ و«المصرية لارتفاع ضغط الدم» تطلقان مبادرة للتوعية الصحية

تنظم كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، والجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، غدا الثلاثاء، مبادرة توعوية للحفاظ علي صحة المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ندوة للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية طب كفر الشيخ لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أن الندوة ستتناول أمراض ضغط الدم والوقاية منها، بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، وكذلك البرنامج القومي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم كمبادرة توعوية دائمة، والتي ستُعقد داخل قاعة المؤتمرات بكلية طب كفر الشيخ بالجامعة.

أفضل جامعة مصرية

الجدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ حصلت على أفضل جامعة حضارية من حيث الإنشاءات في عام 2018 على مستوى جامعات مصر، وذلك في مسابقة أفضل جامعة مصرية للمبادرة الرئاسية.

وتضم جامعة كفر الشيخ 16 كلية عملية وعلمية نظرية، وتستقبل كل عام جامعي نحو 22 ألف طالب وطالبة جدد بمختلف كليات الجامعة، والتي تضم كلية الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والعلاج الطبيعي والزراعة والتجارة والتربية النوعية وغيرها من الكليات الأخرى.