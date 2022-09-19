بدء تنفيذ 3 مشروعات لفصل مياه الصرف عن الأمطار في الإسكندرية

أكد المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، البدء في تنفيذ 3 مشروعات أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وشارع الدلتا كليوباترا، وشارع شعراوي بمنطقة شرق، كمرحلة أولى لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة بتكلفة 165 مليون جنيه.

وأضاف «نافع»، في بيان، على هامش مناقشة نسب تنفيذ مشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الاستراتيجية تتمثل في 9 مشروعات ذات الأولوية الأولى، بناء علي البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة (استشاري المشروع)، تحت إشراف محافظة الإسكندرية.

أهداف فصل مياه الصرف الصحي عن الأمطار

وأكد رئيس الشركة، أن ذلك بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار على محافظة الإسكندرية، وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي، وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للإستفادة منها.

الاستفادة القصوى من مياه الأمطار

وأشار «نافع» إلى أن توجيه رئيس الوزراء بفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي من أجل راحة المواطنين بمحافظة الإسكندرية، يسهم في الاستفادة القصوي من كميات كبيرة من المياه وإعادة استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة.

وشدد على الالتزام بالمخطط الزمني لجميع المشروعات، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.