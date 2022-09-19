عقرب يلدغ سيدة داخل منزلها في كفر الشيخ

تعرضت سيدة بمركز كفر الشيخ، اليوم الاثنين، للدغة عقرب داخل منزلها، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة، ووضعها تحت الملاحظة لحين تماثلها للشفاء.

لدغة عقرب

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول سيدة مصابة بلدغة عقرب داخل مدينة مسير التابعة لدائرة المركز، ليجرى نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي المصل المخصص لمثل هذه الحالات والفحوصات الطبية اللازمة.

نقل المصابة إلى الإسكندرية

وبانتقال الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الشيخ تبين أن المصابة تُدعى «ا. ا. ا»، 21 عامًا، تقيم بمدينة مسير، ومصابة بلدغة عقرب، حيث هاجمها العقرب وقام بلدغها لتقوم على الفور بالتوجه لمستشفى كفر الشيخ العام.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجارٍ العرض على جهات التحقيق.