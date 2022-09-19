تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات.. مشاهدة حصرية للدوري المصري

تعتبر قناة أون تايم سبورت التي تبث على مدار الساعة من خلال القمر الصناعي نايل سات، صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري المصري وكأس مصر، لذا تعتبر من أهم القنوات الرياضية في مصر لجميع عشاق ومحبي كرة القدم المصرية.

ومنذ بداية بث قناة أون تايم سبورت، نجحت في تحقيق أعلى نسب مشاهدة داخل مصر للمباريات، بالإضافة إلى متابعة جانب الجاليات المصرية في الخارج لها، بسبب نجاح القناة في الحصول على كافة حقوق البث الحصري لمباريات الكأس والدوري ومباريات المنتخب المصري فى البطولات الإفريقية والدولية المختلفة، سواء كانت مباريات رسمية أو ودية، بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التي تعرضها القناة.

وفي هذا التقرير، يرصد موقع «الوطن» تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات، كي يستطيع محبي الكرة المصرية والألعاب الفردية المختلفة، متابعة كل المباريات والبرامج الرياضية، وجاء كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

بشكل سهل وسريع، يستطيع أي مواطن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات، من خلال المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.