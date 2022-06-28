تردد قناة أون تايم سبورت.. «هتشوف كل المباريات المفضلة»

مباريات مهمة كثيرة يشهدها الدوري المصري، خلال الفترة الحالية، فضلا عن مباريات كأس مصر، ينتظرها العديد من عشاق الساحرة المستديرة، جعلتهم يبحثون عن تردد قناة أون تايم سبورت، حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع المباريات التي يرغبون بها في المنزل.

وسعيا من بوابة «الوطن»، لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى بعض القنوات الرياضية الأخرى، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

وجاء تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي لمشاهدة جميع مباريات الدوري المصري، فهو كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الأهلي الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

- معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وجاء تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي عرب سات، فجاء كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ويذكر أن قناة أون تايم سبورت تقدم الكثير ن المبارايات الخاصة بمختلف البطولات الرياضية المتنوعة، سواء كان ذلك في كرة القدم أو الجمباز أو الملاكمة أو الكرة الطائرة أو تنس الطاولة وكرة اليد أيضا، وتحرص القناة على بث جميع مباريات مصر في جميع تلك الألعاب السالف ذكرها.

وقامت قناة أون تايم سبورت بشراء حقوق نقل مباراتي الذهاب والإياب من كأس السوبر الإسباني بين الغريمين برشلونة وريال مدريد عام 2017، وجاء ذلك بعد احتكار دام لسنوات هديدة من قنوات بي إن سبورت على بث هذه البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.