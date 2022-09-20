تفاصيل رحلات وزارة الشباب والرياضة إلى مدينة شرم الشيخ

مع قرب نهاية فصل الصيف، هناك بعض الأشخاص الذين لم يذهبوا إلى مصايف أو يسافروا إلى المدن الساحلية لقضاء أوقات مميزة بها نظرا لانشغال بعضهم أو عدم امتلاكهم أموالا للسفر، لذا دائما ما تطلق وزارة الشباب والرياضة رحلات ضمن مبادرة اعرف بلدك بأسعار مخفضة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق رحلة إلى شرم الشيخ خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 26 سبتمبر، لكل من محافظات الجيزة- القاهرة- المنيا- بورسعيد.

رحلات شرم الشيخ

وفيما يلي تقدم بوابة الوطن، تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى مدينة شرم الشيخ وفقا لما كشفت عنه وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رحلات وزارة الشباب والرياضة

مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

قيمة الاشتراك: (800 جنيه) ثمانمائة جنيها من كل مشارك.

الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

التسكين بغرف رباعية.

الإستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الافطار.

للاشتراك في الرحلة يمكن التسجيل من هنا.

ثم يتم التوجه من قبل الراغبين في الذهاب للرحلة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.

ويكون التجمع للسفر للرحلة من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظات المنيا وبورسعيد، كما يكون التجمع من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظتى الجيزة والقاهرة.

يشتمل برنامج الرحلة على زيارات مجانية للسوق القديم ومنطقة خليج نعمة، وجولات حرة ضمن برنامج الرحلة.