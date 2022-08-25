تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» إلى رأس البر.. أسعار وشروط الاشتراك

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق فوج جديد ضمن رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة رأس البر، خلال الفترة من 18 سبتمبر المقبل حتى 22 من الشهر ذاته.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل رحلات اعرف بلدك، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رحلات اعرف بلدك إلى رأس البر

تنطلق رحلة رأس البر للمواطنين من محافظة أسيوط، لعدد 47 شاب وفتاة.

مدة الفوج 5 أيام بأربعة ليال.

المرحلة العمرية: من (18- 40) سنة.

قيمة الاشتراك 500 جنيه من كل مشارك.

الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية في رأس البر.

التسكين بغرف رباعية.

الاستقبال على وجبة الغداء، والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

كيفية الاشتراك في رحلة رأس البر

على الراغبين في الاشتراك في رحلة «اعرف بلدك» إلى رأس البر، الدخول على هذا الرابط.

أو يمكن التوجه «شخصيا»، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي، وقيمة الاشتراك.

الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

وهناك قواعد في الرحلة يجب اتباعها والحذر من بعض الأفعال؛ إذ أنه يمنع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يغادر المشارك فورا، دون استرداد مبلغ الاشتراك.

يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط.

سيتم تنفيذ زيارات مجانية للأسواق/ الممشى السياحي/ منطقة اللسان/ جولات حرة.