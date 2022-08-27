رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة وشرم الشيخ ورأس البر.. تبدأ من 500 جنيه

تطلق وزارة الشباب والرياضة، العديد من الرحلات إلى المدن المختلفة بأسعار مميزة ومناسبة للعديد من الأشخاص وذلك ضمن مبادرة «اعرف بلدك».

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى العديد من المدن، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ

وتنطلق رحلة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر، لكل من محافظة القاهرة بمشاركة «40» شاب وفتاة، ومحافظة دمياط بمشاركة «47» شاب وفتاة.

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من «18- 40» سنة.

- قيمة الاشتراك: «800 جنيه» ثمانمائة جنيه من كل مشارك.

الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

التسكين بغرف رباعية.

الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

وتكون الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

وتضع الرحلة بعض الشرةط حيث يمتنع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

وتشمل الرحلة جولة في السوق القديم/ خليج نعمة/ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة

وسيتم تنظيم رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الغردقة خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 29 سبتمبر لمحافظات القاهرة لــ40 شابا وفتاة، ولساكني محافظة الجيزة لــ 40 شابا وفتاة.

مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 - 40 سنة.

قيمة الاشتراك: 600 جنيه.

الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

التسكين بغرف رباعية.

رحلة اعرف بلدك إلى رأس البر

وسيتم وفق المعلن عنه إطلاق فوج جديد ضمن رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة رأس البر، خلال الفترة من 18 سبتمبر المقبل حتى 22 من الشهر ذاته للمواطنين من محافظة أسيوط، لعدد 47 شاب وفتاة.

مدة الفوج 5 أيام بأربعة ليال.

المرحلة العمرية: من «18- 40» سنة.

قيمة الاشتراك 500 جنيه من كل مشارك.

الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية في رأس البر.

التسكين بغرف رباعية.

الاستقبال على وجبة الغداء، والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

شروط عامة في رحلات اعرف بلدك

ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

التجمع من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

كيفية الاشتراك في رحلات اعرف بلدك

على الراغبين في الاشتراك في رحلة «اعرف بلدك» الدخول على هذا الرابط وملء البيانات.

أو يمكن التوجه «شخصيا»، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي، وقيمة الاشتراك.

الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.