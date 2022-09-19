بنها تودع العشوائية بأكبر مجمع أسواق ومواقف.. تعرف على التفاصيل

تشهد مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، إطلاق أكبر مخطط لإنهاء أزمة الأسواق والمواقف العشوائية، خاصة في مناطق ميادين الرياح التوفيقي وكاميليا والمنشية وأسفل عمارات الأوقاف في وسط البلد، والتي كانت تمثل صداعا مزمنا في رأس المواطنين في هذه المناطق والمسئولين بعد أن تحولت لبؤر عشوائية تعيق حركة المرور، وتتسبب في العديد من المشكلات.

سوق حضاري بمنشية النور في بنها

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان، أنه تم الانتهاء من وضع التصور، والشروع في مشروع السوق الحضاري بمنطقة منشية النور، لخدمة أهالي مركز ومدينة بنها على مساحة 18500 متر، أي ما يقارب 5 أفدنة

وأوضح محاظ القليوبية، أن السوق سيكون بديلا لسوق ترعة الإشارة، وسيشهد تدشين موقف للسيارات، يخدم عدد من قرى مركز بنها، بالإضافة إلى نقل المواقف العشوائية غير المخططة بمدينة بنها، ليتم وضعها بهذا الموقف، ليستوعب كل سيارات السوزوكي المتواجدة بميادين كاميليا ومنشية النور والشموت.

السوق الحضاري بعمارات الأوقاف ببنها

أوضح المحافظ، أن مشروعات الأسواق الحضارية ببنها، تهدف إلى إنهاء عصر العشوائية، وتوفير بديل حضاري للباعة، مشيرا إلى أن العاصمة تشهد أيضا تطوير سوق وسط البلد في عمارات الاوقاف أمام الجمعية الاستهلاكية بمحيط ميدان سعد زغلول، لنقل الباعة المتواجدين على سور المدرسة الإعدادية القديمة، إلى داخل تلك المنطقة، لسهولة الحركة المرورية، ولعدم إعاقة دخول الطلاب للمدرسة، مؤكدا أنه أصدر تعليماته بسرعة البدء في تنفيذ أعمال تطوير تلك المنطقة، لنقل الباعة إليها، بعد التنسيق مع هيئة الأوقاف.