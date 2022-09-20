اليوم.. وزير الزراعة يكرم أبطال إنتاج القمح في المحافظات

يكرم اليوم، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، أفضل مزارعي القمح في محافظات الوجه القبلي والبحري، والذين حققوا انتاجية مرتفعة خلال الموسم الماضي وصلت إلى 30 اردب في الفدان، وذلك لأتباعهم التوصيات الفنية التي أقرتها الحملة القومية للقمح، ومركز البحوث الزراعية واكاديمية البحث العلمي.

السعر الاسترشادي للقمح

وتستعد الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والزراعة لموسم زراعة القمح المقبل بعدد من الأجراءات حيث أعلنت الحكومة عن السعر الاسترشادي للقمح ليبلغ 1000 جنيه للأردب للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، بينما طرحت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي 95 الف طن من التقاوي المعتمدة بسعر مخفض يبلغ 335 جنيه للشيكارة زنة 30 كيلو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، كما ألزمت الحكومة جميع المنتجين بتسليم 12 إردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وحصل المزارع الذي يورد 12 إردب قمح على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.

من جانبها قامت وزارة الزراعة بعدد من الجهود لتنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام الأقماح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة، فضلاً عن الإعلان مبكراً عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدي للمزارعين بشكل فوري أو خلال 48 ساعة.

وأعلن مركز البحوث الزراعية استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من ٢٠ إردباً، كما تم التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، حيث يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

يأتي هذا في حين بلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%، وبلغ عدد الصوامع 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.