الحملة القومية للقمح: نستهدف توفير 80% من احتياجات المصريين في 2030

قال الدكتور رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح، إنّ الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة في الفترة الماضية، مثل تداعيات كورونا والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هناك تحسنًا في القطاع الزراعي، مستمر منذ سنوات، لافتًا إلى أنّ المحاصيل الاستراتيجية تحوز على اهتمام القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تجاوز 4 ملايين فدان

وأضاف «علي»، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج «مصر بتبني»، على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا ننتج حتى العام الماضي 3.4 مليون فدان قمح، لكن هذا الرقم زاد إلى 3.6 مليون فدان هذا العام، بزيادة قدرها 260 ألف فدان، والرئيس السيسي وجه بأن تكون الزيادة للسنة المقبلة 500 ألف فدان ومليون فدان للسنة التي تليها، أي أننا سنتجاوز إنتاج 4 مليون فدان في السنة الواحدة».

الوصول إلى الحد الآمن من المحاصيل الاستراتيجية

وتابع رئيس الحملة القومية للقمح: «نستهدف بحلول عام 2025 أن نصل إلى الحد الآمن لبعض المحاصيل الاستراتيجية، على رأسها القمح، أي تدبير ما يتراوح بين 60% و65%، مقابل من 75% إلى 80% من احتياجاتنا في عام 2030، وسنحقق هذه الاستراتيجية من خلال محاور تنمية، وهي الأفقية والرأسية وتقليل الفاقد وزيادة السعة التخزينية».

زيادة عدد الأراضي المنزرعة بالقمح

وأشار، إلى أنّه لم يكن من الممكن زيادة عدد الأراضي المنزرعة في الوادي بالقمح، وبالتالي جرى العمل على استصلاح أراضي جديدة، موضحًا: «نستهدف زراعة 4 مليون وربع المليون فدان قمح في نهاية 2025، وذلك في إطار استراتيجية التوسع في الأراضي الجديدة».