دورة تدريبية لتعليم السيدات الخياطة بالمجان في الغردقة.. يشترط التفرغ

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر عن بدء الدورة التدريبية السادسة عشر لمهنة التفصيل والحياكة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر، وذلك لعدد 10 متدربات في الوحدة المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في شارع المصالح بالغردقة، تحت إشراف سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، وذلك في إطار سياسة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

دورة تدريبية مجانية

وأشار سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه تم بدء الدورة التدريبية لعدد 10 متدربات، وذلك في إطار حرص المديرية على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، لافتاً إلى أن التدريب من أهم محاور القضاء على البطالة، موضحا أن الدورة التدريبية تستغرق حوالي شهر وبالمجان.

فرص عمل للمتدربات

وأضاف أنه في نهاية الدورة يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وبعد ظهور النتيجة يتم منح المتدربة شهادة معتمدة بإتمام الدورة مختومة ومعتمدة من المديرية، وتكون لهم الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية بالإضافة إلى هدايا عينية.

شروط القبول بالدورة

ومن أهم الشروط الواجب توافرها للاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، هي تفرغ المتدرب من خريجي الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، والسن يبدأ من 18 وحتى 45 سنة، مع ارتداء المتدرب الزي الخاص بالتدريب والذي يحصل عليه مجانا.