القوى العاملة بالبحر الأحمر: صرف 1000 جنيه لـ1530 عاملا غير منتظم

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، برئاسة سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، عن صرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة قيمتها 1000 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، 1530 عاملا، وذلك بمناسبة منحتي عيد الفطر وعيد العمال، بناء على توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة.

بدء صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

من جانبه، أكد سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، عن بدء صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة وقدرها 1000 جنيه لكل عامل من المسجلين بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر وعددهم 1530 عاملا، وذلك ضمن توجهات الدولة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «عبدالراضي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة يتم من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالرقم القومي، تيسيرا على المواطنين.

الاستعداد لانتخابات النقابة العمالية بالبحر الأحمر

وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، على الانتهاء من التجهيزات استعدادا لانتخابات النقابة العمالية بعدد 34 لجنة انتخابية بها 67 صندوقا انتخابيا، والتي ستجري على مرحلتين، على أن يبدأ باب الترشح للمرحلة الأولى في الثامن من شهر مايو المقبل، والمرحلة الثانية في الواحد والعشرين من شهر مايو المقبل.