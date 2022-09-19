توطين صناعة الهواتف في مصر يهبط بالأسعار 10%.. وخبراء: وفرة متوقعة قريبا

شهدت الفترة الأخيرة إقبال مجموعة كبيرة من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة للتصنيع في السوق المصرية، مما يؤكد أنَّ الدولة تمضي بخطى ثابتة في استراتيجيتها «توطين صناعة الإلكترونيات»، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة كبيرة قد تصل إلى 10%.

وبحسب المهندس تامر الجمل مدير عام شركة «HMD Global OY»، العالمية المالكة للعلامة التجارية «Nokia»، أنَّ تصنيع الهواتف محليًا يسهم في توافرها بأسعار أقل من المستوردة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الصناعة المهمة ستنقل خبرات الشركات العالمة إلى السوق المصرية.

وأضاف «الجمل»، أنَّه من المتوقع أن تكون أسعار الهواتف التي سيتمّ تصنيعها محليًا أقل من نظيرتها المستوردة أكثر من 10%، موضحًا أنَّه تمّ الاتفاق مع مصنع اتصال للصناعات المتطورة «EAI»، للتصنيع بالشراكة معها، وستزود نوكيا المصنع بمتطلبات الإنتاج من مواد خام وأدوات تفتيش واختبار ومعدات المعايرة اللازمة للعملية الإنتاجية.

دعم فني للكوادر المصرية على أيدي خبراء «Nokia» من فنلندا

وأكّد «الجمل» أنَّه سيتمّ نقل الخبرات التكنولوجية العالمية إلى مصر، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للكوادر المصرية من الناحية التقنية والفنية على أيدي خبراء «Nokia» من فنلندا، مع تصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية وذكية قبل نهاية العام الجاري.

من جهته، قال أحمد الماحي وكيل عدد من العلامات التجارية في مجال الهاتف المحمول، إنَّ هناك تراجع في مبيعات المحمول في السوق المحلية، في الفترة الأخيرة، بنسبة لا تقل عن الـ15%، مشيرًا إلى أنَّ الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الشحن اللوجستي كانت سببًا رئيسيًا في تراجع المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف.

وأضاف «الماحي»، لـ«الوطن»، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد توافر الهواتف المحمولة في السوق المصرية، بعد أن يتمّ الإنتاج محليًا، خصوصًا بعد دخول شركة «نوكيا» للتصنيع بالإضافة إلى شركة «فيفو» وأخيرًا شركة «إنفينكس».

وتابع أنَّ شركة «إنفينكس» وشركة فيفو، قررًا أيضًا التصنيع في مصر، خصوصًا أنَّ تلك الشركات لديها رؤية أنَّ مصر سوق واعدة والحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتوطين صناعة الإلكترونيات وخصوصًا الهواتف الذكية، لذلك من المتوقع أنَّ أسعار الهواتف المحمول ستنخفض في مصر خلال الفترة المقبلة.

حجم استهلاك السوق المصرية من الهواتف 4.742 مليون بنهاية 2021

ووفقًا مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، فإنَّ حجم استهلاك السوق المصرية من الهواتف المحمولة بلغ نحو 4.742 مليون جهاز بنهاية 2021، وتصدّرت «سامسونج» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، بحصة سوقية 33.5% من إجمالي مبيعات القطاع، وجاءت «أوبو» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 24.5%، ثم «ويدمي» بنسبة بلغت 11.6%، وبعدها «ريلمي» بحصة سوقية 10.2%، ثم «إنفينيكس» بحصة سوقية 6.8%، و«فيفوس» بحصة سوقية 4.6%، فيما جاءت مبيعات العلامات التجارية الأخرى بحصة سوقية 8.8%.