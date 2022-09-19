تخفيض تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة في القاهرة.. اعرف الدرجات

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023، من 222 درجة إلى 220 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام 40 درجة.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة

يأتي القرار استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور، التي نقلها إلى عبد العال، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، وشارك فيه لأول مرة أعضاء البرلمان.