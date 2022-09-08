تنسيق القبول بالمدارس الفنية بالأقصر دور ثانٍ 2022-2023.. «عام وخدمات»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني، الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية لطلاب الدور الثاني 2022-2023.

تفاصيل تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني بالمحافظة

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فإن تنسيق القبول بالمدارس الفنية دور ثان 2022-2023 وعددهم 5034 طالبا، بنظامي عام وخدمات كالتالي:

تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قد وافق في وقت سابق، على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2022-2023، ليصبح 220 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، استجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور لإتاحة الفرصة أمام أبنائهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وفقا لمجموعة من الآليات التي تحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.