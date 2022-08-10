تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة في أكثر من 25 مدرسة بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم برئاسة سماح إبراهيم وكيل الوزارة، تخفيض درجات تنسيق القبول بالثانوية العامة العام للعام الدراسي 2022/2023، في أكثر من 25 مدرسة من المدارس التي لم تستكمل كثافتها في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي، حيث جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الحكومية إلى 217 درجة بدلًا من 225 درجة في هذه المدراس فقط، على أن يتم الالتزام بالكثافة المقررة للفصول طبقًا للقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

مدارس الثانوية بشرق الفيوم

وجرى تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في 6 مدارس بإدارة شرق الفيوم، وهي:

-الشهيد نصر الدين عويس المشتركة

- العدوة الثانوية المشتركة

- محمد مصطفى الخولي «اللاهون»

- فصول العامرية الثانوية

- الفيوم الجديدة المشتركة

- دمو الثانوية

مدارس الثانوية بإدارة إطسا

وتم تخفيض الحد الأدنى للقبول في 7 مدارس ضمن تنسيق الثانوية العامة تابعة لإدارة إطسا التعليمية وهي:

- مصطفى كامل الثانوية

- منية الحيط الثانوية

- الغرق الثانوية

- عتامنة المزارعة الثانوية

- جردو الثانوية

- أبو جندير الثانوية

- الحجر الثانوية

مدارس الثانوية بإدارة سنورس

وتم تخفيض الحد الأدنى للقبول في تنسيق مدرسة واحدة تابعة لإدارة سنورس التعليمية، وهي:

-عويس عليوة الثانوية

مدارس الثانوية بإدارة أبشواي

وفي إدارة أبشواي التعليمية، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بـ 3 مدارس مختلفة وهي:

- السنجق الثانوية

- أبو شنب الثانوية

- العجميين الثانوية

مدارس الثانوية بإدارة طامية

أمّا في إدارة طامية الثانوية فقد تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي إلى 217 درجة بدلاً من 225 درجة في 5 مدارس مختلفة، وهي:

-الشهيد محمد سيد أبو شقرة الثانوية بنين.

- دار السلام الثانوية

- العزيزية الثانوية

- سرسنا الثانوية

- الشهيد موسى عوض الثانوية

كما تم تخفيض درجات القبول للصف الأول الثانوي في جميع مدارس الثانوية العامة التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية.

شروط قبول الطلاب بمدارس التخفيض

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ الطالب الذي يتم قبوله بمدرسة تم النزول بالمجموع فيها لا يجوز تحويله منها مدة الثلاث سنوات مع أخذ إقرار على ولي الأمر بعدم التقدم بطلب للتحويل نهائيًا خلال مدة الثلاث سنوات إلا لمدرسة مناظرة تم النزول بالمجموع فيها مع تطبيق كافة القواعد والإجراءات والتعليمات المتعلقة بالتحويل.