كلنا إنسان.. مصر للطيران الناقل الرسمي لملتقى «أولادنا» لفنون أصحاب الهمم

قامت شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للملتقى الدولي السادس لفنون ذوي القدرات الخاصة «بالدمج مع الأفرو صيني»، بدارالأوبرا المصرية، خلال الفترة من 15-21 سبتمبر الجارى، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر للطيران تدعم فعاليات أصحاب الهمم

تأتي تلك الخطوة تحت شعار كلنا إنسان، تنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل كل المعوقات لأبنائنا ذوي القدرات الخاصة، ومن خلال المسئولية المجتمعية للشركة الوطنية مصر للطيران، وحرصها الدائم على دعم مختلف الفعاليات والأحداث المعنية بأبنائنا ذوي القدرات الخاصة التى تتوافق مع خطة الدولة المصرية لدمجهم في مختلف المجالات.

دمج أبنائنا ذوي القدرات الخاصة

قدمت مصر للطيران الخدمات والتسهيلات اللازمة لضيوف الملتقى القادمين على مختلف خطوط شبكتها الجوية حول العالم، إذ تهدف مؤسسة «أولادنا»، إلى حث المجتمع على العمل الخيري، ودمج أبنائنا ذوي القدرات الخاصة، ودعمهم نفسيًا ومعنويًا، من خلال إشراكهم في شتى المجالات.