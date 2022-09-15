عرض فيلم رسوم متحركة في حفل افتتاح الدورة السادسة لملتقى أولادنا

يعرض فيلم رسوم متحركة بعنوان «إيسو» للمخرجة عبير سعيد، في حفل افتتاح الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر.

تفاصيل فيلم إيسو

الفيلم فكرة وإنتاج ريم حمودة، عضو مجلس أمناء مؤسسة أولادنا، ويواجه ظاهرة التنمر، ويدعو للحب والخير والسلام بين أفراد المجتمع، وجرى إنتاجه بتقنيات متقدمة وإبهار كبير.

ويفتتح الملتقى مساء اليوم الخميس، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الفنانين و6 وزراء وهم الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

الفنانة لطيفة تحيي حفل الافتتاح

ويُحيي حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن والإبداع وهم الفنانة لطيفة، والتي تقدم أغنية جديدة بصوتها وألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة وتوزيع تومي، كما يقدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب أغنية كلنا إنسان، فضلًا عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني يتم تقديمه في الافتتاح.

ومن جانبها، قالت المطربة لطيفة: «يعد ملتقى أولادنا من أروع الأحداث التي يتم إقامتها كل عام، برئاسة سهير عبدالقادر».

وأضافت أن تكون من ذوي القدرات الخاصة فهو قدر، ولذا يجب أن نحتويهم ونعطيهم ثقة في أنفسهم، كما أنني سعيدة لأنني أقدم أغنية الافتتاح من ألحان عمرو مصطفي في أول تعاون بيننا، وكلمات أمير طعيمة، وانبهرت بأصوات ذوي القدرات الخاصة ووجدت مواهب فنية كبيرة منهم.

بث الحفل مباشرةً على قناة On

ومن المقرر أن يتم بث الحفل مباشرةً على قناة On ، حيث يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظم الملتقى مؤسسة «أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة» برئاسة سهير عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية - الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وقالت «عبدالقادر»: يقام الملتقى وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا حرصا على سلامة المشاركين، ويساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين أولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركة، وكذلك يساهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.

يذكر أن النجم هاني رمزي، يقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام.