فعاليات اليوم الثالث لملتقى «أولادنا» للفنون.. ورشة عمل رسوم متحركة

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثالث لملتقى «أولادنا» الدولي لذوي القدرات الخاصة، بعدد من المواقع في دار الأوبرا والقاهرة الجديدة وغيرها من الأماكن.

وأقيم اليوم ضمن فعاليات ملتقي أولادنا ورشة فن الأورجامي «طي الورق»، وقدمتها الفنانة هبة عاطف، وكذلك ورشة عمل رسوم متحركة بالتعاون مع وازي استديو - جنوب أفريقيا، وأيضا ندوة عن مهارات العمل العام وقدمها يوسف الورداني، وبالتزامن أقيمت ورشة التشكيل بالنحاس، وورشة عمل رسم جداري الفنانة اليزابيث كاسل – جنوب إفريقيا.

فعاليات ملتقى أولادنا

وأيضًا تقام اليوم فعاليات خارجية بالقاهرة الجديدة حيث تجوب سيارة أولادنا المكشوفة عددًا من الأماكن بالقاهرة، ويتم تقديم عروض خارجية لأولادنا وعدد من فرق الدول المشاركة، منها، فريق أصحاب الهمم لمتلازمة داون (ليبيا) ، فرقة حواس (فلسطين)، فريق نابا كومباني (الكونغو)، فريق كولن مويو وزولاني ملانجيني (زيمبابوي)".

كما تقام عدة فعاليات أخرى، بعد قليل، منها: ورشة فنون تشكيلية للفنانة مروة توفيق، عرض مسرحي (لا يوجد أحد) ويقدمه فريق داريو دامبروسي (إيطاليا)، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

وفي السابعة من مساء اليوم يتم تقديم عرض فني يشترك فيه مدرسة الخلفاء الراشدين جمعية أبناء المعادي مؤسسة أرض الحب، فرقة ماريا بولي (قبرص)، كرياكوس فريليجوس (اليونان)، فريق مركز الفن للجميع (الإمارات)، فرقة مصراتة للمألوف الشعبي (ليبيا)، فرقة ميركل أون ويلز (الهند)".

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة مساء الخميس الماضي، وتم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة من ذوي القدرات الخاصة، على رأسهم اسم المنتج محسن علم الدين وتسلمتها عنه ابنته ياسمين، واسم الموسيقار سيد مكاوي وتسلمتها عنه السفيرة إيناس مكاوي وأميرة مكاوي، وشيخة القاسمي.

تفاصيل ملتقى أولادنا

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، وسط مشاركة فرق فنية من 34 دولة.

وتشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والعربية.