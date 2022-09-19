السيسي يبحث مع رئيس «ميرسك» إنشاء مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن بـ15 مليار دولار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجموعة «ميرسك» العالمية للنقل البحري سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن يوفر 100 ألف فرصة عمل

تناول الاجتماع التعاون المشترك مع مجموعة «ميرسك» العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، واستعرض رئيس مجموعة «ميرسك» مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات.

ووجَّه الرئيس السيسي ببدء التعاون مع مجموعة «ميرسك» العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، اعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفي ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة الى الممر الملاحي لقناة السويس الذي يمثل الشريان الأساسي للتجارة العالمية.

إنشاء شبكة وطنية متكاملة بمصر لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن

ومن جهته، أعرب رئيس مجموعة «ميرسك» العالمية عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس، خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة وما تحققه من تطوير وتحديث مستمر لقناة السويس وبنيتها التحتية، مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة «ميرسك»، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية.