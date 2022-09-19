مدارس النيل المصرية.. فروعها وشروط القبول للعام الدراسي 2022/2023

نفت وزارة التعليم في وقت سابق، أن الشهادة الممنوحة من قبل مدارس النيل المصرية لا تزال معتمدة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات، وفقًا لما ذكرته الدكتورة أماني الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم الفني في بيان سابق.

وكشفت الوزارة، أن هناك خطة طموحة لزيادة أعداد مدارس النيل المصرية خلال المرحلة المقبلة، بحيث تكون منتشرة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتكليف السيد رئيس الجمهورية، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، أماكن ومحافظات توجد بها المدارس.

فروع مدارس النيل على مستوى الجمهورية

ووفق الموقع الرسمي لمدارس النيل المصرية، توجد العديد من المدارس التي تغطي قطاع الدلتا والصعيد وكذلك محافظتي القاهرة والجيزة، وتفاصيلها على هذا النحو:

- محافظة أسيوط

مدرسة النيل المصرية بمدينة أسيوط الجديدة

- محافظة دمياط

مدرسة النيل المصرية بمدينة دمياط الجديدة

- محافظة المنوفية

مدرسة النيل المصرية بمدينة السادات

- محافظة الأقصر

مدرسة النيل المصرية بمدينة طيبة الجديدة

- محافظة أسوان

مدرسة النيل المصرية بمدينة أسوان الجديدة

- محافظة القاهرة

مدرسة النيل المصرية بمدينة القاهرة الجديدة - الأندلس

مدرسة النيل المصرية بمدينة العبور

مدرسة النيل المصرية بمدينة القاهرة الجديدة - الياسمين

مدرسة النيل المصرية بمدينة الشروق

- محافظة الجيزة

مدرسة النيل المصرية بمدينة الشيخ زايد

- محافظة الجيزة

مدرسة النيل المصرية بالسادس من اكتوبر

- محافظة بورسعيد

مدرسة النيل المصرية ببورسعيد

- محافظة المنيا

مدرسة النيل المصرية بالمنيا

- محافظة قنا

مدرسة النيل المصرية بقنا

شروط القبول في مدارس النيل المصرية

- يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم إلى KG1 عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، في الأول من أكتوبر من العام الدراسي 2022/2023.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم لمرحلة ما قبل الروضة عن 3 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، في الأول من أكتوبر من العام الدراسي 2022/2023.

- يجب أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلًا على درجة جامعية عالية (على الأقل درجة الإجازة أو البكالوريوس، مع نسخة من شهادة الشهادة)، بشرط أن يكون الطفل تحت والديه أو الوصاية القانونية (يجب إثبات الوصاية القانونية على الطفل يتم تقديمها).

- يجب أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي المهارات التالية: «مهارات الرياضيات، المعرفة / المعلومات العامة، المهارات الحركية ومهارات التفكير»، واجتياز اختبارات المظهر السلوكي والشخصي.

- في حالة تساوي الدرجات في اختبارات القبول، يعتبر العمر شرطًا تفضيليًا بحيث يتم اختيار الأقدم.

- يتم إخطار أولياء أمور الطلاب المقبولين فقط، ويمكن للوالد أن يسأل عن منصب ابنه / ابنته، سواء تم قبوله أم لا.

- يجب أن يكون الوالدان (أو الوصي القانوني للطفل) حاضرين للمقابلة الشخصية، وفي حالة غياب الوالدين يتم تقديم توكيل رسمي معتمد من السجل العقاري للتقدم إلى مدارس النيل المصرية أو من قبل أحد السفارات المصرية في الخارج في مقر عمل ولي الأمر أو ما يدل على الولاية التعليمية للطفل.

- الهدف من مقابلة الوالد / الوصي القانوني هو تحديد مدى ملاءمة الاستراتيجيات التعليمية التي تتبعها مدارس النيل مع قناعات ومعلومات الوالدين لضمان التعاون الجيد.

- يوقع ولي الأمر / الوصي القانوني على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وتوافق عليها إدارة مدارس النيل المصرية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الشركة والمدارس، مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.

- يتم الإعلان عن نتائج القبول على موقع القبول NES.

- يجب على الآباء التأكد من التحقق من جميع البيانات والمستندات المقدمة؛ في حالة اكتشاف أي بيانات أو مستندات غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل)، يحق لإدارة المدرسة فصل الطالب على الفور في أي عام دراسي، وليس للوالد / ولي الأمر الحق في أي مطالبات أو تعويض.