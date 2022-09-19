روسيا والصين تبحثان سبل التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الخارجية

أعلن نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الاثنين، أثناء زيارته للصين أن الكرملين يعتبر تعزيز العلاقات مع بكين هدفًا سياسيًا رئيسيًا، وفقًا لما أوردته صحيفة «إيه بي سي» الأمريكية.

ووصف «باتروشيف» تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع بكين بأنه أولوية مشروطة للسياسة الخارجية لروسيا.

اتفاق صيني روسي لمكافحة التطرف

وقال «باتروشيف» في كلمته خلال اجتماع مع شنجكون، أحد كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إنه في ظل الظروف الحالية يجب على بلداننا إظهار استعداد أكبر للدعم المتبادل وتطوير التعاون.

وأضاف مكتب باتروشيف، في بيان بعد المحادثات في مدينة نانبينغ، أن الطرفين اتفقا على توسيع نطاق تبادل المعلومات بشأن مكافحة التطرف والمحاولات الأجنبية لتقويض النظام الدستوري لكلا البلدين، كما أكد المسؤولون الصينيون والروس على الحاجة إلى توسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وفي وقت سابق، التقى بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينج، الأسبوع الماضي في أوزبكستان، في أول لقاء بينهما منذ أن أرسل الزعيم الروسي قوات إلى أوكرانيا في أواخر فبراير.

الصين تدعم المصالح الأساسية لروسيا

ولم يذكر بيان الحكومة الصينية، الذي صدر بعد الاجتماع، كلمة أوكرانيا على وجه التحديد لكنه قال إن «شي» وعد بدعم قوي للمصالح الأساسية لروسيا، ولم يذكر البيان تفاصيل، لكن في الغالب تستخدم بكين كلمة المصالح الأساسية لوصف قضايا مثل السيادة الوطنية ومطالبة الحزب الشيوعي الحاكم بتايوان، التي ترغب في خوض حرب بشأنها.

ورفضت حكومة «شي» التي قالت إن لديها صداقة «لا حدود لها» مع موسكو قبل غزو أوكرانيا في 24 فبراير، انتقاد الأعمال العسكرية الروسية، وزادت كل من الصين والهند من واردات النفط والغاز الروسي، مما ساعد موسكو على تعويض العقوبات الغربية المفروضة على أفعالها في أوكرانيا.

وأشاد بوتين خلال اجتماعه، يوم الخميس الماضي، بالرئيس الصيني لحفاظه على نهج متوازن تجاه الأزمة الأوكرانية، وقال إنه مستعد لمناقشة مخاوف بكين بشأن أوكرانيا.

جاء ذكر بوتين النادر للمخاوف الصينية في الوقت الذي تسبب فيه تأثير تقلب أسعار النفط وعدم اليقين الاقتصادي بسبب ما يقرب من سبعة أشهر من القتال في أوكرانيا في القلق في الصين.

لقاء شي وبوتين

جدير بالذكر أن «شي» التقى «بوتين» على هامش منظمة شنغهاي للتعاون المكونة من ثماني دول، وهو تحالف أمني تم إنشاؤه كقوة موازنة للنفوذ الأمريكي يضم أيضًا الهند وباكستان وأربع دول سوفيتية سابقة في آسيا الوسطى.